De Ligt-City, Guardiola vuole l’olandese ma occhio al Liverpool

Un’altra sconfitta per la Juventus coincide con un’altra panchina per De Ligt. Il difensore olandese non è stato schierato da Maurizio Sarri durante la finale di Supercoppa Italiana disputata ieri contro la Lazio e ciò ha fatto letteralmente infuriare l’ex Ajax. In questo momento, De Ligt è stato superato nelle gerarchie difensive da Demiral, difensore che sta convincendo di più Sarri nonostante i tre gol incassati durante la finale di Supercoppa.

Sia De Ligt che il suo procuratore sono delusi dal mancato impiego e le voci di un addio anticipato da parte del classe 1999, si fanno sempre più insistenti. Ad alimentare tale possibilità ci sono le insistenti sirene provenienti dall’Inghilterra. Precisamente dal Merseyside dove Manchester City e Liverpool potrebbero tentare il super colpo la prossima estate.

Guardiola pazzo di De Ligt, ma il Liverpool potrebbe insidiare il City

La prossima estate potrebbe essere molto turbolenta dalle parti di Torino. Dall’Inghilterra assicurano che De Ligt sia finito nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola. Le gravi manchevolezze difensive da parte degli Sky Blues stanno convincendo il tecnico spagnolo a spingere pesantemente sul mercato la squadra inglese, determinata a tornare al vertice di Premier League. La chiara emergenza difensiva e la mancanza di un vero difensore di spessore da affiancare a Laporte, potrebbero indurre il City a fare follie per De Ligt. L’idea di acquistare il giovane difensore bianconero potrebbe stuzzicare anche l’acerrimo rivale dei Citizens: il Liverpool. I campioni d’Europa in carica sono ben coperti difensivamente, ma non convincono i partner difensivi che stanno affiancando il difensore più forte del mondo in questo momento: Virgil Van Dijk. L’olandese conosce bene De Ligt e ha giocato tante volte al suo fianco, con risultati egregi. Dunque potrebbe essere una possibilità concreta l’approdo del calciatore ad Anfield nella prossima stagione.