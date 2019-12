Dove vedere Hellas Verona – Torino: Tv o Streaming

Dove vedere Hellas Verona – Torino: Il lunch match della 16^ giornata vedrà come protagoniste l’Hellas Verona e il Torino. I Granata, reduci dall’importante vittoria tra le mura amica contro la Fiorentina, affronterà infatti al Bentegodi un Verona con il dente avvelenato dopo la rocambolesca sconfitta di Bergamo per 3-2. Nonostante i due stop consecutivi, i veronesi conservano sette punti di lunghezza dalla zona retrocessione. Per la squadra allenata da Mazzarri, la trasferta di Verona sarà un test importante per le speranze granata in chiave Europa League.

Dove guardare il match Hellas Verona – Torino

Come noto anche per questa Serie A a trasmettere le gare in diretta del campionato saranno Sky e DAZN. Il match tra Hellas Verona – Torino sarà visibile proprio su DAZN a partire dalle 12:30. Per quanto riguarda la forma delle due squadre: la squadra allenata da Juric, non potrà contare sugli infortunati Badu, Bessa, Salcedo e Tupta, e dallo squalificato Dawidowicz espulso nell’ultimo turno. In difesa quasi certo il ritorno dal primo minuto di Gunter, in certa, invece la presenza di Bocchetti non ancora al top della condizione. Sulla trequarti fiducia a Verre che supporterà in attacco Di Carmine, in gol da due giornate consecutive. Mazzarri invece dovrà lasciare ancora a casa De Silverstri, Falque e Lyanco. Discorso a parte per Belotti, infortunatosi nella gara contro l’Inter, che potrebbe sedere in panchina. Al suo posto il mister Granata opterà per Zaza con Verdi e Berenguer in supporto.

Precedenti Verona – Torino

Nel massimo campionato Verona e Torino si sono affrontati 25 volte: 7 le vittorie dei veneti contro le 10 di quelle Granate e 8 i pareggi. Quasi perfetto equilibrio per quanto riguarda i gol fatti: Verona 20, Torino 23.