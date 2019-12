Everton: arriva Ancelotti

Carlo Ancelotti dopo l’esonero con il Napoli collegato all’uscita della squadra dalla Champions League dopo la sconfitta per ben 4 reti a 0 contro il Genk, ha ottenuto una nuova proposta che gli darà una possibilità di riscatto. Ora l’ex tecnico napoletano trova accoglienza in Inghilterra, precisamente in Premier League con la squadra dell’Everton, unica squadra che vanta piu partecipazioni nella massima serie inglese, che attualmente non se la passa proprio bene e che risiede attualmente al sedicesimo posto della classifica. Il contratto avrà durata fino alla stagione 2023-2024, nella partita delle 13:30 resterà in tribuna mentre lesordiol definitivo è previsto per il prossimo match dove i padroni di casa dell’Everton il 26 Dicembre, proprio dopo il Natale sfideranno la formazione di Sean Dyche. Ancelotti dimostrerà già di saper dominare squadre come il Burnley?

Nelle ultime dichiarazioni il tecnico ha dichiarato di essere molto felice per questa proposta e che ha già ben chiaro l’obiettivo della dirigenza che verte principalmente nel portare a casa più trofei possibili. L’Everton attualmente ha una storia centenaria, uno stadio con più di 40.000 posti a sedere che porta il nome di Godison Park e vanta inoltre ben 9 campionati inglesi, 9 Charity Shield, 5 FA Cup e una “Coppe Delle Coppe”, è la volta buona che Ancelotti porti in casa dell’Everton qualche altro titolo?