Fabian Ruiz-Real Madrid, le merengues accelerano i tempi

L’addio di Carlo Ancelotti al Napoli potrebbe portare a due cessioni importanti da parte di De Laurentiis. Koulibaly è seguitissimo dalle big inglesi e rumors affermano di un suo possibile addio già da gennaio. Oltre al senegalese, c’è un’altro calciatore di punta che potrebbe lasciare il club partenopeo. Parliamo del fortissimo centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, ricercatissimo in patria. Specialmente dal Real Madrid che stando a quanto riporta AS, vuole chiudere l’operazione il più presto possibile.

Il Real Madrid sarebbe pronto a depositare il denaro necessario per pagare la clausola rescissoria presente per il calciatore iberico, la quale non supera i 100 milioni di euro. Il Napoli ancora spera in un rinnovo con il calciatore fino al 2023, ma la sensazione è che il centrocampista voglia fare rientro in patria e un’offerta del Real Madrid è praticamente impossibile da rifiutare. Fabian Ruiz sarebbe il giocatore ideale per far rinascere il centrocampo dei blancos e la fretta di concludere da parte delle merengues è giustificata data l’urgenza del momento. Il Real vuole tornare grande e giocatori come Ruiz, non possono far altro che bene al progetto di rifondazione dettato da Zinedine Zidane. Il Real vorrebbe concludere l’operazione già dal mercato invernale di gennaio, oramai alle porte ma Gattuso difficilmente lascerà partire un giocatore così importante.