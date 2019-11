Fasano-Taranto. Alle ore 15 al ‘Vito Curlo’ di Fasano i padroni di casa guidati da Giuseppe Laterza ospitano il Taranto di mister Luigi Panarelli, il match è valido per la 14.a giornata del campionato di Serie D, girone H. Questo match insieme a Bitonto-Foggia è il big match di questa 14.a giornata del girone H di Serie D. I biancazzurri occupano la 5.a posizione in classifica con 23 punti conquistati (7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dalla bruciante sconfitta del turno precedente, patita al ‘Monterisi’ di Cerignola contro l’Audace per 2-1. Gli ionici, invece, occupano la 3.a posizione con 24 punti (8 vittorie e 5 sconfitte), uno in più del Fasano e sono reduci dalla brutta sconfitta casalinga dello ‘Iacovone’ contro il Gravina, gara persa 0-3. Al ‘Vito Curlo’ per questo big match è atteso il pubblico delle grandi occasioni, infatti sarà un match importante per entrambe sia per riscattarsi dalle rispettive sconfitte del turno precedente, sia per avvicinarsi alla coppia di testa Bitonto-Foggia che si scontreranno al ‘Città degli Ulivi’ di Bitonto. Per il match odierno contro il Taranto torna la campagna biancazzurra “Fasano è solidale”, infatti con l’acquisto del biglietto sarà possibile vincere tanti premi e dare una mano ai malati di ‘ematologia pedriatica’ di Bari, infatti l’incasso sarà devoluto ai più bisognosi.

Fasano-Taranto sarà arbitrata dal signor Roberto Lovison della sezione di Padova, coaudiuvato da Marat Ivanavich Fiore di Genova e da Francesco Rinaldi di Policoro.

Fasano-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Fasano-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 14.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.