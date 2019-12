FIFA 20, tutti i giocatori in nomination per il Team of the Year

Il 2019 sta per concludersi e tutti i giocatori di FIFA 20 aspettano di sapere quale sarà la squadra dell’anno, sperando che uno dei propri giocatori rientri nella Top 11. Da quest’anno c’è una grande novità: il Team of the Year verrà decretato dal voto di tutti gli appassionati che potranno scegliere il nome dei giocatori preferiti dalla lista dei 55 stilata dalla EA Sports. Gli utenti potranno votare fino al 20 dicembre 2019, mentre i vincitori verranno decretati a gennaio quando saranno resi disponibili nei pacchetti FUT gli oggetti ‘giocatori speciali’ TOTY per il periodo limitato in FIFA 20 Ultimate Team. Ecco la lista completa dei 55 giocatori, suddivisi per ruolo.

ATTACCANTI: Aubameyang (Arsenal), Aguero (Manchester City), Benzema (Real Madrid), Firmino (Liverpool), Hazard (Real Madrid), Kane (Tottenham), Lewandowki (Bayern Monaco), Manè (Liverpool), Mbappè (Paris Saint-Germain), Messi (Barcellona), Neymar (Paris Saint-Germain), Ronaldo (Piemonte Calcio), Salah (Liverpool), Silva (Manchester City), Son (Tottenham), Sterling (Manchester City).

CENTROCAMPISTI: De Bruyne (Manchester City), Dybala (Piemonte Calcio), Eriksen (Tottenham), Fabinho (Liverpool), Havertz (Bayer Leverkusen), Henderson (Liverpool), de Jong (Barcellona), Kantè (Chelsea), Modric (Real Madrid), Reus (Borussia Dortmund), Sancho (Borussia Dortmund), Silva (Manchester City), Tadic (Ajax), Verratti (Paris Saint-Germain), Wijnaldum (Liverpool), Ziyech (Ajax)

DIFENSORI: Alba (Barcellona), Alexander-Arnold (Livepool), Bonucci (Piemonte Calcio), Gimenez (Atletico Madrid), Hummels (Borussia Dortmund), Kimmich (Bayern Monaco), Koulibaly (Napoli), Laporte (Manchester City), de Light (Piemonte Calcio), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Ramos (Real Madrid), Robertson (Livepool), Alex Sandro (Piemonte Calcio), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Skriniar (Inter), Tagliafico (Ajax), van Dijk (Liverpool), Vertonghen (Tottenham).

PORTIERI: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Oblak (Atletico Madrid), Onana (Ajax), ter Stegen (Barcellona).