Finale Mondiale per Club, Liverpool-Flamengo: le probabili formazioni del match

E’ tutto pronto per la sfida valevole per la finale del Mondiale per Club dove oggi alle ore 18.30 italiane scenderanno in campo Liverpool-Flamengo che nelle semifinali hanno sconfitto rispettivamente Monterrey e Al-Hilal.

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp dovrebbe schierare la formazione titolare che benissimo sta facendo in questa stagione: in porta la saracinesca Alisson; solita difesa a quattro con Van Djik e Gomez centrali, a destra Alexander-Arnold e a sinistra Robertson; a centrocampo il perno centrale Henderson e ai suoi lati agiranno Keita e Wjinaldum; infine in attacco il trio delle meraviglie, ovvero Manè, Salah e Roberto Firmino.

Il tecnico del Flamengo Jorge Jesus proporrà il modulo 4-2-3-1 dove tra i pali ci sarà Diego Alves, i centrali difensivi Rodrigo Caio e Mari con ai lati Rafinha a destra e Mari a sinistra; i due che dovranno fare filtro a centrocampo corrispondono ai nomi di Willian Arao e Gerson, mentre alle spalle dell’unica punta Gabigol agiranno Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Bruno Henrique.

Per chi fosse interessato alla presentazione del match e dove vedere la gara, basterà cliccare su questo link.

Liverpool-Flamengo, probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Djik, Gomez, Robertson, Keita, Henderson, Wjinaldum, Manè, Firmino, Salah.

Flamengo (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Mari, Filipe Luis, Willian Arao, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol.