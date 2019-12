Finisce un buon decennio per il Napoli, da cancellare il 2019

Domani finirà questo 2019, ed inizierà un nuovo decennio, e soprattutto nello sport chissà se le cose cambieranno, oppure ci sarà qualche novità, soprattutto nella serie A, in cui, in 10 anni, 8 titoli sono andati alla Juventus, 1 al Milan ed 1 all’Inter.

Poi, le due milanesi, hanno avuto un vistoso calo, e la Vecchia Signora ha dominato in lungo e in largo, con la Roma prima ed il Napoli poi, che hanno cercato di strappargli il titolo, ma il “miracolo” non è mai successo, anche per qualche polemica.

Il Napoli, che in 10 anni, ha avuto la sua rinascita, ed in una classifica speciale è risultata la seconda squadra con maggior numero di punti, dietro la Juve, la prima per reti fatte, e la più presente in competizioni europee. Vinte 2 coppe Italia, ed una Supercoppa Italiana, con Mazzarri e Benitez.

Ma il 2019 forse, sarà ricordato come un fallimento per la società di De Laurentiis. Il Napoli, fu eliminato subito ai quarti di Coppa Italia dal Milan; fu fatto fuori dall’Arsenal in Europa League sempre ai quarti, cercò di contenere la forza della Juventus, ma non ci riuscì.

Un mercato che doveva essere faraonico, ed invece, i colpi più importanti sono stati Manolas e Lozano, che ancora deve esprimersi al meglio.

Le vere soddisfazioni? forse non aver preso con il Liverpool, né a Napoli, né ad Anfield, superando il turno di Champions.

I tifosi, si aspettano un altro Napoli, in questo 2020.