Fiorentina, Alberto Aquilani entra nello staff tecnico di Iachini. Il centrocampista romano torna nella prima squadra della Fiorentina dopo averci giocato per 3 anni dal 2012 al 2015. In precedenza allenava l’Under 18 del club.



Fiorentina, nello staff di Iachini pure Aquilani

Dopo quattro anni e mezzo dall’ultima volta, Alberto Aquilani ritorna con la prima squadra della Fiorentina. Non più come giocatore, avendo chiuso la carriera la scorsa estate, ma come staff tecnico. L’ex centrocampista torna quindi a collaborare con il club fiorentino dopo aver lavorato nell’Under 18 dall’estate fino a questo punto di stagione. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, Aquilani farà parte dello staff di Giuseppe Iachini. Sarà uno dei collaboratori tecnici dell’allenatore, insieme al suo vice Carillo, il preparatore atletico Tafani e Mirra, un altro collaboratore tecnico.

Bisogna ricordare che Aquilani è stato un giocatore della Fiorentina tra il 2012 e il 2015. Arrivato dal Liverpool a titolo definitivo, ha poi lasciato i viola per trasferirsi allo Sporting Lisbona. Ha segnato in totale quindici gol in 105 presenze. Tre quarti posti in tre stagioni, una finale di Coppa Italia persa e una semifinale di Europa League sono il bilancio del prodotto del settore giovanile della Roma a Firenze. Bilancio che può arricchirsi con gli obiettivi che riuscirà a raggiungere il neo tecnico Beppe Iachini.