Fiorentina-Inter streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere il match 15 dicembre

Fiorentina-Inter, i nerazzurri cercano il riscatto. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci dalla cocente delusione della mancata qualificazione agli ottavi di Champions League nel match casalingo contro il Barcellona con una sconfitta inaspettata che li ha costretti a retrocedere in Europa League. I nerazzurri possono però sorridere per il primato in campionato dopo quindici giornate con due punti di vantaggio sulla Juventus e hanno l’obiettivo di vincere per rimanere in testa. I toscani vivono un periodo nero con quattro sconfitte di fila che hanno messo in bilico la posizione di Montella ed occupano il tredicesimo posto in classifica con soli 16 punti. Il match Fiorentina-Inter, valevole per la sedicesima giornata della Serie A 2019/20, si gioca domenica 15 dicembre alle ore 20.45 nello stadio Artemio Franchi di Firenze. L’arbitro designato per la sfida è il signor Mariani della sezione di Aprilia con Mazzoleni al VAR. Nei 162 precedenti nel massimo campionato tra le due squadre si registrano 44 vittorie dei padroni di casa, 52 pareggi e 66 successi dei nerazzurri.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-INTER

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro Martinez , Lukaku.

Dove vedere Fiorentina-Inter, diretta tv e streaming

Il match Fiorentina-Inter sarà trasmesso

in diretta tv esclusiva su

Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.