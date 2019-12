Dopo la vittoria contro la SPAL, la Roma è pienamente in zona Champions League: merito del buon lavoro di Fonseca che è riuscito a tirar fuori una squadra collaudata sotto tutti i punti di vista. Una situazione certamente buona, ma c’è un tassello che in queste settimane sta facendo parlare parecchio all’interno del mondo giallorosso: stiamo parlando ovviamente del caso Florenzi. Un giocatore che nonostante le dieci presenze stagionali, non sta facendo una buona stagione: soprattutto per quanto concerne il rapporto con l’allenatore. Siamo vicini al calciomercato, e secondo molti voci, si parlerebbe di un possibile interessamento della Fiorentina di Montella, ma Manolo Zubiria (global sport officier della Roma) ha calmato le acque ai microfoni di Sky Sport sul terzino capitolino.

MANOLO ZUBIRIA PLACA (MOMENTANEAMENTE) LE ACQUE SU FLORENZI

“Quello che ha detto ieri è stato male interpretato. Ieri ha fatto un saluto al settore giovanile, facendo un discorso da vero capitano. Stasera mi aspetto un discorso simile, da campione e capitano della Roma qual è“. Queste sono le parole di Manolo nella quale sottolinea esplicitamente che il ragazzo rimarrà a Roma nonostante tutto, ma il mercato di gennaio potrebbe regalare delle sorprese: anche in quel caso la palla è rotonda e può accadere di tutto (offerte, trattative e voglia di cambiare aria permettendo). Staremo a vedere come si evolverà la situazione.