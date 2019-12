Foggia-Gelbison Cilento streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie D, dove vedere il match 8 dicembre

Foggia-Gelbison Cilento, i rossoneri a caccia del primato. Gli uomini di Ninni Corda sono reduci dal pareggio esterno a reti inviolate contro la capolista Bitonto e con 28 punti in quattordici gare occupano il secondo posto momentaneo del proprio raggruppamento. L’obiettivo è vincere e sperare in un passo falso dei bitontini impegnati nel derby contro la Fidelis Andria. Nel frattempo i satanelli sono stati impegnati nel match infrasettimanale di Coppa Italia Serie D che ha lasciato l’amaro in bocca per un’eliminazione ai calci di rigore contro il Città di Fasano. Gli ospiti di mister Squillante sono noni in classifica con 18 punti e, dopo aver iniziato alla grande la stagione, vivono un momento poco felice con solo due pareggi nelle ultime tre gare. Il match Foggia-Gelbison Cilento, valevole per la quindicesima giornata del girone H della Serie D 2019/20, si gioca domenica 8 dicembre alle ore 14.30 nello stadio Pino Zaccheria di Foggia. Non ci sono precedenti in gare ufficiali tra le due squadre.

Dove vedere Foggia-Gelbison Cilento, diretta tv e streaming

Il match Foggia-Gelbison Cilento sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. L’accordo con la Lega Nazionale Dilettanti è stato raggiunto ad inizio settembre e i tifosi così potranno vedere tutte le partite dei satanelli oltre che dell’intero palinsesto della Serie C. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season di Serie C più Foggia €54.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile ( Serie C più Foggia) €5.99.