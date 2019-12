Francavilla-Foggia: streaming e diretta tv, dove vedere Serie D oggi 15 dicembre

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Nunzio Fittipaldi, si sfideranno Francavilla-Foggia nel match valevole per la 16.a giornata del girone H del campionato di Serie D.

Francavilla-Foggia, presentazione del match

Trasferta importante quella in Lucania per i satanelli di mister Ninni Corda, visto che in classifica si trovano al secondo posto con 31 punti e a -2 dalla capolista Bitonto con la quale due settimane fa c’è stato il pareggio per 0-0 che non ha cambiato la situazione. I rossoneri, dopo l’eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia dieci giorni fa per mano del Fasano che ha avuto la meglio ai calci di rigore, si sono prontamente riscattati domenica scorsa sconfiggendo allo Zaccheria il Gelbison per 3-0. Notizia dell’ultima ora in casa foggiana è l’acquisto dell’attaccante Giuseppe Tedesco proveniente dal Team Altamaura con il quale c’è stato la risoluzione del contratto; dunque un’arma offensiva in più per i rossoneri che dopo il fallimento della scorsa estate, puntano all’immediato ritorno tra i professionisti.

Il Francavilla in questa stagione sta avendo parecchi problemi che sono testimoniati dal quint’ultimo posto in classifica che se confermato a fine campionato vorrebbero dire playout, i punti conquistati dai rossoblu potentini sono solamente 15 e nelle ultime cinque gare il ruolino è di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte e neanche il cambio di allenatore due mesi fa con l’esonero dopo addirittura quattordici stagioni del serbo Danko Lazic, ha cambiato la situazione. Ora la panchina è stata affidata a Genny Del Prete (ex giocatore dei lucani) e il suo secondo Gaetano Marziale, che dovranno cercare al più presto di migliorare il rendimento di un club che sono quindici anni di fila che partecipa al campionato di Serie D sempre in maniera dignitosa e soprattutto senza mai partecipazioni ai playout che non è poco per una piazza piccola come Francavilla.

L’arbitro del match sarà Stefano Milone di Taurianova (Reggio Calabria), coadiuvato dagli assistenti Antonio Portella di Frattamaggiore (Napoli) e Domenico Russo di Torre Annunziata (Napoli).

Francavilla-Foggia, probabili formazioni

FRANCAVILLA (4-4-2): Caruso; Farinola, Petruccetti, Quinto, Mambella; Grandis, Cabrera, Diop, Flordelmundo; Maione, Nolè.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Carboni, Viscomi, Di Jenno (Cadili); Campagna, Staiano, Salvi, Cittadino, Kourfalidis; Russo, Tortori.

Francavilla-Foggia, diretta tv e streaming

Il match della 16.a giornata del campionato di Serie D girone H tra Francavilla-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata per questa stagione i diritti per le gare di campionato dei satanelli. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. La telecronaca sarà a cura di Antonio Di Donna.

Per guardare gli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo