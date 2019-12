L’impressionante crescita del Frosinone di Alessandro Nesta è un ciclone inarrestabile che non sta passando inosservato. Gli uomini allenati dall’ex calciatore di Milan e Lazio ha inanellato due vittorie consecutive, battendo squadre quotate come Empoli e Juve Stabia. Il quinto posto con 23 punti condiviso con l’ex squadra allenata da Nesta, il Perugia, è una sorta di rivincita per l’allenatore romano che con caparbietà è riuscito a superare il difficilissimo inizio di stagione con il suo Frosinone.

Questo sabato, Nesta dovrà vedersela con il Pescara, decimo ma con solo due punti in meno del Frosinone. Gli abruzzesi hanno collezionato due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate. La vittoria sarà dunque d’obbligo per l’assalto alla zona play-off, obiettivo concreto del Pescara di Zauri. Reduce da un deludente pareggio casalingo contro il Venezia per 2-2. Il Pescara si affiderà in avanti alla cena realizzativa di Galano e Machin (9 e 7 reti a testa), mentre il Frosinone risponde con Ciano, autore di 6 reti e un assist in questa combattuta stagione di Serie B 2019/20. Calcio d’inizio ore 15, sabato 14 dicembre.

Frosinone-Pescara streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 14 dicembre

Il match di Serie B, Frosinone-Pescara, in programma sabato 14 dicembre alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Piattaforma che detiene i diritti della serie cadetta. Buona visione!