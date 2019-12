Giudice Sportivo, gli squalificati per la 16° Giornata di Serie A, Sarri senza due big, Derby della Lanterna senza alcuni protagonisti

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del quindicesimo turno di Serie A. In totale, i giocatori squalificati sono dodici. Momento non facile per Murizio Sarri che, oltre a dover difendersi dalle critiche piovute dopo la sconfitta con la Lazio, dovrà anche fare a meno di Cuadrado e Pjanic in vista della partita con i friulani. Non che sia meno complicato il momento del Genoa. Thiago Motta, arrivato al grifone con l’obiettivo di ottenere la salvezza, dovrà affrontare il Derby senza poter contare su Pandev e Augdelo, entrambi espulsi in quel di Lecce nell’ultimo turno di Campionato. Gli stessi pugliesi non potranno schierare nè Lucioni nè Petriccione, entrambi finiti in squalifica per somma di cartellini gialli. Il centrocampista cagliaritano Rog si aggiunge ad Olsen, costretto a dover stare fuori ancora per due giornate. Di seguito l’elenco completo dei giocatori squalificati.

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GIOCO EFFETTIVO:

Pandev (Genoa): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad un intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto verso un avversario; per avere anche al 32° del secondo tempo rivolto al Direttore di gara un’espressione gravemente irrispettosa;

Maksimovic (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo e per avere al 33° de secondo tempo, quale calciatore in panchina, gridato da vicino ad un Assistente frasi irriguardose;

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Agudelo (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

Cuadrado (Juventus): per avere commesso un intervento falloso su di un avversario in possesso di una chiara occasione da rete;

Dawidowicz (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confrondi di un avversario;

CALCIATORI NON ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Pjanic (Juventus): per comportamento scorretto (Quinta sanzione);

Mancini (Roma): per comportamento scorretto (Quinta sanzione);

Kurtic (Spal): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quinta sanzione);

Rog (Cagliari): per comportamento scorretto (Quinta sanzione);

Lucioni (Lecce): per comportamento scorretto (Quinta sanzione);

Petriccione (Lecce): per comportamento scorretto (Quinta sanzione);

Cistana (Brescia): per comportamento scorretto (Quinta sanzione);