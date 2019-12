Giudice Sportivo, gli squalificati per la 18° Giornata di Serie A, respirano le big, due assenze in casa granata

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del diciassettesimo turno di Serie A. In totale i giocatori squalificati sono cinque, tutti per una giornata di gioco effettivo. In difficoltà Walter Mazzarri, allenatore del Torino, che dovrà fare a meno di due elementi, quali Ansaldi e Bremer, in un periodo non certo fortunato per la sua squadra, visto il rendimento fin qui altalenante, e la zona europea distante ben otto punti. Da segnalare l’ultimo turno di squalifica per il portiere Olsen. Contro la Juventus, quindi, sarà ancora una volta il portiere brasiliano Rafael a difendere i pali, visto la stessa indisponibilità di Cragno, non ancora rientrato dall’infortunio che lo tiene già da diverso tempo lontano dal campo di gioco.

Di seguito l’elenco completo dei giocatori squalificati.

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Pisacane (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto in campo e nei confronti di un avversario;

Bremer (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

CALCIATORI NON ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Ansaldi (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Calderoni (Lecce): per comportamento scorretto nei cofronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Gagliolo (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione);