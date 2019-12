Haaland-Juventus si farà, ma CR7 dovrà andarsene per fargli spazio

L’acquisto estivo di De Ligt da parte della Juventus, ha mostrato come sia chiara l’intenzione da parte del club bianconero di puntare su giovani dalle belle speranze per il futuro. Archiviato il difensore, Agnelli ora punta a mettere apposto mio reparto offensivo e i nomi caldi in queste zone del campo, non mancano di certo.

I vari Higuain e Cristiano Ronaldo non potranno durare in eterno e proprio per questo si sta valutando il profilo giusto per sopperire agli addii di questi due grandi calciatori. L’occhio è inevitabilmente caduto sul centravanti del Red Bull Salisburgo, Haaland. Il 19enne norvegese ha disputato una Champions League da sogno con gli austriaci e tanti top club hanno messo gli occhi su di lui, ma la Juventus pare essere in pole. Tuttosport afferma il piano della società torinese per convincere il bomber nordico ad accettare l’offerta bianconera: per lui ci sarebbero 8 milioni di euro all’anno sul tavolo.

Cifra enorme per un attaccante non ancora 20enne che ha però già messo le carte in tavola: Haaland infatti vuole un posto da titolare fisso in squadra e la presenza di Cristiano Ronaldo potrebbe intaccare l’operazione. Il giovane vuole giocare e no vuole ritrovarsi in panchina come riserva di lusso del portoghese.