L’Inter di Conte si gioca il passaggio del turno in Champions League contro il Barcellona di Valverde: i nerazzurri per passare il turno hanno bisogno di fare almeno gli stessi punti del Borussia Dortmund, impegnato nella sfida in casa contro lo Slavia Praga. Antonio Conte richiede la concentrazione massima ai suoi ragazzi per la partita contro i blaugrana, vietando (molto probabilmente) ogni possibile annuncio sugli schermi di San Siro riguardante il risultato del Borussia Dortmund.

Messi salta la sfida contro l’Inter?

Messi, fresco vincitore del suo sesto pallone d’oro, era uno dei giocatori più discussi tra quelli potenzialmente impegnati in questo match. Dalla Spagna circolavano voci su un possibile turnover massiccio da parte di Valverde per affrontare la partita contro l’Inter, evitando di perdere per infortunio pedine preziose in vista delle prossime e delicate sfide di campionato contro il Real Sociedad (quarto nella Liga) e Real Madrid (secondo nella Liga, a pari punti con il Barça che è davanti per differenza reti). Messi e compagni, già qualificati come primi nel difficile girone di Champions League, vengono a San Siro con la mente sgombra da ogni possibile pressione ma con la voglia, ribadita dal proprio allenatore, di fare comunque la propria partita.

Le scelte di Valverde: gli esclusi

Ernesto Valverde ha comunicato i calciatori convocati per la sfida contro l’Inter di Conte. Spiccano le assenze di Messi, Piqué, Arthur e Sergi Roberto! Lionel Messi quindi, per la felicità dei tifosi interisti, salterà la partita chiave per il proseguo del cammino in Champions dei nerazzurri. Tuttavia (come detto da Conte in conferenza stampa) il Barcellona dispone di organico tale da poter battere chiunque, anche con le seconde linee in campo: l’Inter non dovrà lasciare nulla al caso, è chiamata ad una grande prova di forza per battere il Barcellona che, con qualsiasi undici scenderà in campo, rimane comunque uno delle più serie candidate alla vittoria finale della competizione europea.

Lista convocati del Barcellona

Ecco dunque la lista dei convocati in casa blaugrana: Ter Stegen, Rakitic, Sergio Busquets, Tobido, Suarez, Neto, Lenglet, Wague, Griezmann, Alena, de Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Inaki Pena, Riqui Puig, Ansu Fati, Araujo, Morer.