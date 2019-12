Il Milan in cerca di rinforzi a Barcellona: Tobido nel mirino

L’ottima prestazione di ieri contro il Bologna ha galvanizzato il Milan di Pioli, che nelle ultime partite sta dimostrando di essere in netta crescita. Sono tre i risultati utili consecutivi, e le due ultime vittorie contro Parma e Bologna hanno convinto tecnico, tifosi e dirigenza. Nonostante la crescita esponenziale da parte della squadra milanese, la società rimane attiva sul mercato. Specialmente dalle parti di Barcellona, dove Maldini avrebbe puntato fermamente.

Il quotidiano spagnolo Sport, ha riportato come il direttore tecnico del Milan sia intenzionato a prendere un calciatore giovane e dalle belle speranze per rinforzare il reparto difensivo. Il profilo è caduto su Jean-Clair Tobido. Maldini avrebbe già avuto un colloquio con il direttore sportivo dei catalani, Abidal. I due ex calciatori avrebbero parlato di Tobido, calciatore – seguito pure dal Bayer Leverkusen – che ha poco spazio a Barcellona. Il club – sempre secondo quanto riporta Sport – vorrebbe cedere il giovane per 10 milioni di euro, inserendo nella trattative una clausola di recompra.

La trattativa dunque prosegue ma il club di Bartomeu non è molto convinto di cedere a titolo definitivo Tobido, talento che potrebbe esplodere da un momento all’altro come accaduto per giocatori precedentemente ceduti dai blaugrana. Come Fabregas o Thiago Alcantara.