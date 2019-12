INTER-ATALANTA BIGLIETTI / UNO SCONTRO DIRETTO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida casalinga contro il Parma, ma prima della fine del girone d’andata c’è la sfida contro l’Inter in quel di San Siro (stadio dove la Dea ha giocato le partite interne di Champions). Una partita particolare tra due squadre protagoniste assolute della stagione, e in piena zona alta della classifica: i padroni di casa per lo scudetto; gli orobici per la lotta europea. Si prospetta una grande battaglia calcistica e nulla viene dato per scontato: sia in termini di risultato che di gioco. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione per quanto concerne i biglietti per il settore ospiti.

INTER-ATALANTA BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE DEL SETTORE OSPITI

Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket sono comparsi, oltre ai ticket per la sfida contro il Parma al Gewiss Stadium di Bergamo, anche quelli per Inter-Atalanta. Il settore ospiti dello stadio di San Siro sono ancora disponibili. Sulla questione legata principalmente al prezzo siamo sui €31,84 (prezzo quasi equivalente a quello della Curva Nord dell’Atalanta a biglietto singolo). Staremo a vedere nei prossimi giorni se verrà ancora riempito: tanto da assistere all’ennesima invasione nerazzurra (quella atalantina).