INTER BARCELLONA BIGLIETTI – DOVE E COME ACQUISTARLI

L’Inter di Conte affronterà il Barcellona di Valverde per l’ultimo match del girone di Champions League. I nerazzurri, obbligati a vincere per passare il turno, avranno bisogno di tutto l’affetto e l’appoggio possibile da parte dei propri tifosi. Gli interisti, da anni ormai in cima alle classifiche di presenze allo stadio per ogni partita, non faranno mancare il proprio calore alla squadra in questa sfida chiave. I biglietti sono andati a ruba, nonostante un notevole ma prevedibile aumento dei prezzi (come è normale in ogni big match e in ogni partita di Champions League). L’Inter vende i propri biglietti sul proprio sito ufficiale (inter.it).

INTER BARCELLONA BIGLIETTI – GLI ULTIMI POSTI DISPONIBILI

I tifosi che sognano di poter andare a San Siro per vedere una partita che potrebbe segnare la storia recente del club, hanno ancora le ultime possibilità per acquistare i biglietti. Gli ultimi biglietti disponibili sul sito dell’Inter corrispondono ai seguenti settori: poltroncina rossa centrale, primo anello rosso, secondo anello arancio e terzo anello rosso. Per le poltroncine rosse centrali c’è un solo biglietto disponibile al prezzo di 475€; al primo anello rosso centrale sono rimasti 11 biglietti al prezzo di 295€, mentre per la tribuna d’onore 6 biglietti al prezzo di 445€. Un solo biglietto rimasto per il primo anello rosso laterale (lato blu) a 225€ e 2 biglietti al primo anello rosso laterale (lato verde) a 225€. Nel secondo anello arancio sono 3 i posti disponibili al prezzo di 185€. Infine, per il terzo anello rosso, 17 posti disponibili a 110€.