Il centrocampista dell’Inter si è sottoposto ad un controllo in Baviera questo pomeriggio: si allungano i tempi di recupero, Sensi tornerà a disposizione solo dopo la sosta natalizia.



Sensi, i tempo di recupero si allungano. Torna a disposizione dopo la sosta?

Inter, brutte notizie dall’infermeria: si allungano i tempi di recupero di Sensi. Prosegue lo stato di emergenza per il centrocampo dell’Inter che preoccupa il tecnico Antonio Conte: oggi pomeriggio il centrocampista ex Sassuolo Stefano Sensi si è sottoposto infatti ad un controllo da uno specialista a Monaco di Baviera. E le notizie non sono affatto buone.

Come riporta il Corriere dello Sport – Stadio, gli esami dello specialisti non sono stati portatori di buone notizie: si allungano infatti i tempi di recupero dell’azzurro e Conte, molto probabilmente, potrà avere a disposizione Sensi solamente dopo la sosta natalizia. Una brutta notizia quindi per il tecnico che nell’ultima giornata ha portato la sua squadra al primo posto in classifica, facendo balzare al secondo posto i campioni d’Italia della Juventus. Bisogna ricordare che il centrocampista ex Sassuolo negli ultimi due mesi ha giocato solamente 20 minuti, ovvero nelle partite contro il Borussia Dortmund in Champions League.