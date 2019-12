Inter-Genoa streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere il match 21 dicembre

Inter-Genoa, i nerazzurri vogliono rispondere alla Juventus. Gli uomini di Conte sono reduci dal pareggio beffa nella trasferta di Firenze con una rete di Vlahovic al novantaduesimo. I nerazzurri ora sono costretti ad inseguire i bianconeri vittoriosi nell’anticipo contro la Sampdoria e l’obiettivo è un successo per raggiungerli a quota 42 punti. Gli ospiti vengono dalla sconfitta dolorosa nel derby di Genova e vivono un momento difficile che ha messo in bilico la posizione del tecnico Thiago Motta. Il match Inter-Genoa, valevole per la diciassettesima giornata della Serie A 2019/20, si gioca sabato 21 dicembre alle ore 18 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’arbitro designato per la sfida è il signor Pairetto di Torino. Nei 104 precedenti tra le due squadre nel massimo campionato . 53 sono le vittorie dei nerazzurri, 22 quelle del Genoa e 29 pareggi.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-GENOA

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Agoumé, Biraghi; Esposito, Lukaku.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Agudelo, Pinamonti.

Dove vedere Inter-Genoa, diretta tv e streaming

Il match Inter-Genoa sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su

Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.