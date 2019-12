“Inter-Genoa? Thiago Motta si è scansato”, polemiche sul web per la prestazione dei liguri

L’Inter asfalta il Genoa, Thiago Motta fa arrabbiare i tifosi bianconeri . I nerazzurri hanno battuto 4-0 i rossoblu nel match della diciassettesima giornata di Serie A e si apprestano a trascorre il Natale in testa alla classifica insieme alla Juventus. Seppur in forte emergenza, l’Inter non ha avuto problemi a sbarazzarsi degli ospiti che sono scesi sul terreno di gioco svagati e demotivati. Il match è stato probabilmente il passo d’addio dell’allenatore Thiago Motta che non è riuscito a risollevare i liguri e paga l’ultimo posto in classifica. Proprio l’ex centrocampista dell’Inter del Triplete è finito nel mirino delle critiche dei tifosi juventini che lo accusano di non aver opposto resistenza nella sfida del Meazza. In particolare, su Twitter sono stati pubblicati numerosi post come “Diciamo che #ThiagoMotta già conscio dell’esonero ha voluto fare un favore alla ex squadra!#InterGenoa” o “Grande #thiagomotta che pur di scansarsi con l’Inter si fa esonerare e i giocatori rendono più critica la lotta per non retrocedere”.

Thiago Motta esonerato? La Gazzetta lo “distrugge”. L’avventura dell’allenatore italo-brasiliano sulla panchina genoana era iniziata con la promessa di salvezza e bel gioco ispirati da un modulo rivoluzionario, il 2-7-2. In realtà, i liguri hanno conquistato solo sei punti in nove giornate e rischiano seriamente la retrocessione in Serie B. Il presidente Preziosi è pronto ad esonerarlo dopo la sconfitta nel derby e la debacle contro i nerazzurri. Le pagelle de La Gazzetta dello Sport non lo hanno risparmiato e Thiago Motta si è beccato un bel 4 con tanto di commento ironico: “È giusto credere nelle proprie idee, ma se la realtà dice che non è il momento bisogna correggersi. L’unico genoano autorizzato ad andare sempre in direzione ostinata e contraria era e resta Fabrizio De André”