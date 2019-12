I tifosi giallorossi possono sperare di vedere in campo Edin Dzeko domani sera a San Siro, in occasione dell’anticipo tra Inter e Roma, che aprirà di fatto la quindicesima giornata di Serie A. Questa mattina, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante della Roma era a Trigoria dove i suoi compagni erano impegnati nella rifinitura prima della partenza per Milano. Tre giorni di febbre alta hanno costretto Dzeko ad un riposo forzato, tutte le probabili formazioni vedevano infatti l’attaccante out nella sfida contro il club milanese. Questa mattina, alle ore 10, Dzeko era al centro sportivo Fulvio Bernardini per provare il recupero in extremis e poter partire insieme alla squadra nel pomeriggio. Partenza alle ore 16 da Roma, lo staff medico giallorosso ha visitato nuovamente il giocatore dopo averlo seguito nella sua villa a Casel Palocco durante il periodo della forte influenza che lo ha colpito.

Fonseca vuole un giocatore in forze e che sia in grado di poter reggere il match contro l’Inter, importantissimo in ottica classifica. C’è sicuramente grande ottimismo per il suo recupero, nella consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico della Roma scioglierà ogni dubbio.