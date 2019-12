Inter su Nandez se salta la pista Vidal

Antonio Conte è alla ricerca di un centrocampista affidabile e che sappia dare un giusto equilibrio al proprio centrocampo. Il tecnico pugliese vuole un centrocampista di forte personalità, il quale sappia sviluppare gioco, che sia bravo a interdire e pure a segnare. Questo profilo porta senza dubbio a quello di Arturo Vidal, cileno scoperto da Conte nella Juventus e che ora milita nel Barcellona. Arrivare a Vidal però non pare cosa facile e proprio per questo, i nerazzurri sembrano orientati verso altri prospetti. Uno di questi pare essere Nandez del Cagliari.

Secondo gli ultimi rumors, la trattativa per arrivare all’ex Boca Juniors potrebbe essere intavolata con un prestito con diritto di riscatto. Dunque l’obiettivo interista potrebbe arrivare alla corte di Conte già a partire da gennaio, anche se Maran non vuole far partire un calciatore chiave come Nandez. Fondamentale per il tecnico veneto. L’obiettivo numero uno di Conte rimane in ogni caso Vidal e l’Inter farà di tutto per convincere il Barcellona a cederlo, ma i catalani vogliamo almeno 20 milioni di euro per liberarlo. Troppi per un 32enne in fase calante. Proprio per questo motivo la pista Nandez prende piede e il tutto potrebbe concludersi durante la prossima sessione di mercato invernale. Oramai alle porte.