Juventus-Lazio: streaming e diretta tv, dove vedere Supercoppa italiana oggi 22 dicembre

Oggi alle ore 17.45 italiane (le 19.45 locali) allo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riyad, Juventus-Lazio si affronteranno nel match valevole per la conquista della Supercoppa italiana che come ogni anno giocano la vincente dello scudetto contro la vincente della Coppa Italia.

Juventus-Lazio, presentazione del match

Quella in terra araba sarà la 32^ edizione della competizione che la stagione scorsa è stata vinta dai bianconeri che a Gedda batterono il Milan per 1-0 con una rete di Ronaldo al 61′; sulla carta la squadra di Maurizio Sarri partirà favorita ma non di molto visto che la Lazio di Simone Inzaghi è certamente la formazione del momento visto che viene da otto vittorie consecutive, miglior attacco del campionato insieme all’Atalanta e seconda miglior difesa dietro l’Inter. La classifica recita terzo posto a -6 dalla coppia Juventus-Inter ma con una gara in meno che dovrà recuperare il prossimo 5 febbraio; i biancocelesti cercheranno di ripetere il match di quindici giorni fa giocato allo stadio Olimpico di Roma quando riuscirono a prevalere sui campioni d’Italia per 3-1 con una grande seconda parte di gara e soprattutto infrangendo il tabù bianconero che non perdeva in Serie A in casa capitolina dal lontano 6 dicembre 2003.

Dal canto suo la Juventus anche in questa stagione sta dimostrando di essere un’ottima squadra, basti pensare che l’unico match perso è proprio quello contro la Lazio, con la quale ovviamente si vorrà riprendere la sua rivincita per chiudere l’anno solare con l’ennesimo trofeo nazionale; l’obiettivo principale dei piemontesi è la vittoria della Champions League, trofeo che manca ormai dal lontano 1996, ma la mentalità vincente della squadra di Sarri impone di provare a vincere tutto e quest’anno con un Inter così vicina non ci si potrà distrarre, senza dimenticarsi della Lazio che se dovesse continuare con questi ritmi potrebbe essere il terzo incomodo.

Per i bianconeri sarà la quindicesima partecipazione alla Supercoppa italiana con un bilancio che recita otto successi e sei sconfitte, mentre i biancocelesti giocheranno per l’ottava volta questa manifestazione che hanno vinto quattro volte a fronte di tre finali perse. Le due squadre si sono incontrate per quattro volte dove la prima fu vinta dalla Lazio per 2-1 nel 1998 allo Stadio Delle Alpi di Torino, la seconda e la terza dalla Juventus allo Stadio Olimpico di Roma rispettivamente per 4-0 (2013 e 2-0 (2015) ed infine l’ultima ancora dai biancocelesti sempre nella Capitale per 3-2 (2019); dunque bilancio in perfetta parità in Supercoppa e oggi una delle due formazioni passerà avanti all’altra.

I precedenti nella massima serie sono 151 con la Juventus in netto vantaggio per 81 vittorie contro le 34 della Lazio con 36 pareggi; 269 a 166 il computo dei gol.

Per chi volesse i probabili schieramenti delle due formazioni, basterà cliccare questo link.

Juventus-Lazio, diretta tv e streaming

Il match di Supercoppa italiana tra Juventus-Lazio, con calcio d’inizio alle ore 17.45, sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1 e Rai 1 HD con collegamento a partire dalle ore 17.30; la telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e con il commento tecnico dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro; a bordocampo saranno presenti Andrea Riscassi e Tiziana Alla.

Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche con la qualità dell’HD sul canale 501. Sul satellite, il match è visibile sulla piattaforma Tivusat e per gli abbonati Sky sul tasto 101 del decoder.

Il match della Nazionale sarà inoltre visibile anche in streaming gratuito su “raiplay.it” e sull’app “Rai Play” (gratuita per tutti i sistemi operativi), disponibile su smartphone, pc e tablet.