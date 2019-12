Lecce-Bologna. Alle ore 15 allo stadio ‘Via del Mare’ il Lecce di Fabio Liverani ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic, il match è valido per la 17.a giornata del campionato di Serie A. I salentini occupano la 15.a posizione con 15 punti all’attivo (3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dalla pesante sconfitta subita dal Brescia al ‘Rigamonti’ con il punteggio di 3-0 in favore dei lombardi. I felsinei, invece, occupano la 12.a posizione con 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria importante ottenuta al ‘Dall’Ara’ contro l’Atalanta con il punteggio di 2-1.

Lecce-Bologna sarà diretta dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo, coaudiuvato dai signori Carbone e Baccini, il quarto uomo sarà il signor Baroni, mentre al VAR e all’ AVAR ci saranno rispettivamente i signori Pasqua e Preti.

Lecce-Bologna, le probabili formazioni. QUI LECCE- Mister Liverani si affiderà al 4-3-1-2 con Gabriel in porta; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco e Calderoni saranno i quattro difensori; a centrocampo spazio per Petriccione, Tachtsidis e Tabanelli; Shakhov agirà alle spalle del tandem composto da Falco e Babacar. QUI BOLOGNA- Mihajlovic risponderà con il 4-2-3-1 con Skorupski in porta; in difesa giocheranno Mbaye, Tomiyasu, Bani e Denswil; Medel e Poli formeranno la linea mediana con Orsolini, Dzemaili e Sansone alle spalle dell’unica punta Palacio.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Falco, Babacar. All. Liverani.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Lecce-Bologna, come seguire il match in tv e streaming

Lecce-Bologna, info diretta tv e streaming. Questo match della 17.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Calcio 2, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Lecce-Bologna, i precedenti. Il bilancio dei confronti tra le due squadre è di 40 match con nove vittorie in favore dei giallorossi, 17 sono i pareggi e 14 le vittorie degli emiliani. L’ultimo precedente a ‘Via del Mare’ risale alla stagione 2011-2012 quando il match si concluse 0-0.