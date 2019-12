Ligue 1, 18esima giornata: Classifica, Partite e Probabili Formazioni

Superata la tre giorni delle coppe europee che ha visto il Psg e il Lione superare il turno di Champions League, la Ligue 1 riparte e con essa la rincorsa al Paris Saint Germain sempre più sola in testa alla classifica.

Attualmente la classifica testimonia il dominio della squadra parigina che con sedici partite giocate, si trova a quota 39 punti con +5 punti rispetto al Marsiglia secondo, ma che ha giocato una partita in più rispetto a Neymar e compagni.

Dietro al Marsiglia, a meno 8 punti dalla vetta e con due partite giocate in più, vi è il Lilla a quota 31 punti che nell’anticipo della 18esima giornata ha avuto la meglio sul Montpellier vincendo per 2-1 in casa.

Se da un lato vi è un Lilla che consolida la propria posizione in ‘zona Europa’ con questa vittoria, dall’altra vi è un Montpellier che sembra destinato a vivere un campionato a centro classifica, anche se la zona europea disterebbe solamente una manciata di punti.

La 18esima giornata della massima competizione calcistica francese, proseguirà anche nella giornata di Sabato con l’anticipo alle 17.30 tra il Metz e il Marsiglia di Villas Boas.

La squadra di casa con i suoi 15 punti in 17 partite giocate, si trova in piena lotta per non retrocedere ed ha bisogno di una vittoria per uscire da questa complicata situazione. Il Marsiglia, dal canto suo, sembra l’unica squadra in grado di mantenere il passo del Paris Saint Germain e vorrebbe continuare la propria scia di vittorie (6 vittorie consecutive per ora, ndr.) , nella speranza di un passo falso dei parigini in modo da riaprire il campionato che sembravi chiuso.

Le seguenti sono le probabili formazioni del match delle 17.30 del Sabato tra il Metz e il Marsiglia:

METZ (4-3-3): Oukidja; Centonze, Sunzu, Boye, Delaine; Maïga, Fofana, Gakpa; Traoré, Diallo, Nguette.

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi; Rongier, Kamara, Sanson; Sarr, Benedetto, Payet.

Per quanto riguarda la serata del Sabato di Ligue 1, sono in programma ben cinque partite alle ore 20.30: Amiens vs Dijon, Angers vs Monaco, Brest vs Nizza, Nimes vs Nantes e Tolosa vs Reims.

Interessante certamente è la trasferta del Monaco in casa dell’Angers: le due squadre sono appaiate al centro della classifica a quota 24 punti ma con un’eventuale vittoria, ci sarebbe un vero e proprio rilancio delle ambizioni europee della squadra vincitrice.

La squadra di casa, dopo un ottimo inizio di campionato, nelle ultime cinque partite ne ha vinta solo una, pareggiandone una e perdendone tre, ed è scivolata alla 16esima posizione. Il Monaco, al contrario, dopo un inizio assolutamente negativo, nelle ultime giornate è in ripresa totalizzano 9 punti su 15 disponibili nelle ultime cinque partite.

A chiudere la diciottesima giornata di Ligue 1 ci saranno altri tre match nella giornata di Domenica: Bordeaux vs Strasburgo, Lione vs Rennes e St.Etienne vs Psg.

In seguito sono segnalate le probabili formazioni di Lione vs Rennes e St.Etienne vs Paris Saint Germain:

Lione (4-3-1-2) – Lopes; Tete, Andersen, Denayer, Marcal; Adelaide, Mendes, Tousart; Aouar; Dembelè, Depay.

Rennes (4-4-2)- Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Maouassa; Tait, Buorigeaud, Siliki, Del Castillo; Guitane, Siebatcheu.

—–

Saint Etienne (3-4-2-1) – Ruffier; Moukoudi, Perrin, Kolo; Honorat, Youssouf, Aholou, Trauco; Boudebouz, Nordin; Bouanga.

PSG (4-2-3-1) – Navas; Dagba, Thiago Silva, Diallo, Bernat; Sarabia, Marquinhos, Draxler; Mbappé, Neymar, Icardi.