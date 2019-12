L’inter sorride: Messi non giocherà a San Siro contro l’Inter, la pulga resta a riposo

La platea della “Scala del Calcio” non potrà vedere all’opera Lionel Messi domani sera. Il sei volte Pallone d’Oro salterà l’importante sfida di Champions League contro l’Inter di Antonio Conte, costretta a vincere per poter assicurarsi il passaggio del turno. Valverde ha deciso di tenerlo a riposo e dunque di non convocarlo per il match di Milano. Non sarà impresa semplice per gli uomini di Conte, ma l’assenza di Messi non dispiacerà al tecnico nerazzurro. Il Barcellona senza Messi potrà comunque contare su Luis Suarez, galvanizzato dalla rete di tacco spettacolare siglata contro il Maiorca sabato scorso.

Il Barcellona fa paura ma anche l’Inter non è da meno assolutamente in questo periodo, avendo tra le proprie fila un duo d’attacco ispiratissimo come quello formato da Lautaro Martinez e Lukaku. El Toro Martinez vuole ripetere la prestazione sopra le righe che aveva disputato nel match d’andata contro i catalani. L’attaccante dell’Inter andò in rete al Camp Nou sbloccando il risultato, ma il Barcellona riuscì a rimontare grazie alla doppietta di Suarez. Anche in quel frangente, Messi mancava alla compagine di Valverde che in qualche modo se la cavò lo stesso. Ma il primo tempo che l’Inter disputò in Catalogna, fu senza dubbio superlativo.

Conte prenderà da spunto da questo per contestare l’armata blaugrana, la quale non farà sconti a San Siro come di consueto.