Liverpool-Flamengo: streaming e diretta tv Mondiale per Club, dove vedere la finale oggi 21 dicembre

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 italiane (le 20.30 locali) Liverpool-Flamengo si affronteranno per la finale del Mondiale per Club 2019 allo stadio Internazionale Khalifa di Doha.

Liverpool-Flamengo, presentazione del match

Incontro attesissimo per le due squadre che si giocheranno il titolo mondiale in gara unica dove alla fine del 90′ se ci dovesse essere parità si giocherebbero i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

I Reds di Jurgen Klopp stanno disputando una stagione straordinaria che li vede primeggiare in Premier League con 49 in sedici partite (16 vittorie e un pareggio contro il Manchester Utd) e con nove punti di vantaggio sul Leicester secondo e addirittura quattordici sui rivali del Manchester City. Anche in Champions League la ottimo percorso nella fase a gironi con il primo posto grazie ai 13 punti conquistati davanti al Napoli, Salisburgo e Genk; tutta la squadra sta giocando al massimo e questo sembra essere l’anno buono per vincere il campionato, titolo che manca al Liverpool da ormai trent’anni. Ora l’obiettivo di Salah e compagni è quella di conquistare il tetto del mondo: la semifinale è stata vinta a fatica contro i messicani del Monterrey per 2-1 con rete al 91′ di Roberto Firminio.

L’ultima finale giocata dai Reds è datata 2005 quando a Yokohama ci fu la sconfitta contro i brasiliani del San Paolo per 1-0 con rete decisiva di Mineiro al 27′; in realtà la formazione inglese ha giocato anche due finali di Coppa Intercontinentale entrambe perse nel 1981 e 1984 rispettivamente contro Flamengo (proprio gli avversari odierni) e Indipendiente per 3-0 e 1-0.

I brasiliani guidati dal tecnico portoghese Jorge Jesus dopo aver vinto in maniera rocambolesca lo scorso 23 novembre la Copa Libertadores per 2-1 contro gli argentini del River Plate con doppietta dell’ex interista Gabriel Barbosa (alias Gabigol) all’89’ e 92′, vorrà cercare di bissare il successo del 1981, ma non sarà facile contro la corazzata inglese; la formazione rossonera viene da una grande annata dove ha trionfato nel campionato Carioca terminato due settimane fa con ben 90 punti frutto di 28 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte e soprattutto a +16 sulla coppia Santos-Palmeiras terminate seconde. Molto interessante l’attaccante nato a Belo Horizonte classe ’90 Bruno Henrique autore di 23 reti in 42 incontri; nella semifinale giocata contro gli arabi dell’Al-Hilal, c’è stato il successo per 3-1 nonostante lo svantaggio iniziale, prontamente ribaltato nella ripresa dalle reti di De Arrascaeta, Bruno Henrique e un autorete degli avversari.

Per chi volesse sapere le probabili formazioni del match, basterà cliccare su questo link.

Liverpool-Flamengo, diretta tv e streaming

La finale del Mondiale per Club 2019 Liverpool-Flamengo, in programma oggi sabato 21 dicembre alle ore 18.30, sarà visibile in diretta e in esclusiva in chiaro da Mediaset sul Canale 20 HD che è sintonizzato sul numero 20 del digitale terrestre e sul 151 del decoder Sky. Per chi non avrà questa possibilità ci sarà l’opzione dello streaming sul sito“ Sportmediaset.it” e sull’app “SportMediaset” (gratuita per tutti i sistemi operativi), disponibile su smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico dell’ex calciatore Aldo Serena.