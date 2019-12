Manchester United – Tottenham streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 4 Dicembre

Un big match in Premier League per la 15esima giornata di campionato tra Manchester United – Tottenham, ecco come vedere il match.

Il passato contro il presente, una super sfida per la 15esima giornata di Premier League con la sfida tra Manchester United – Tottenham: i Red Devils, allenati da Solskjaer, affronteranno il loro ex allenatore Mourinho da poco subentrato al Tottenham al posto di Pochettino. Dopo un inizio non brillante, complice anche tantissime assenze pesanti, Solskjaer può finalmente contare sul ritorno di Pogba, Mc Tominay, Dalot e Matic con uno dei 3 mediani che necessariamente sarà della partita: rimangono, invece, in infermeria ancora Bailly e Rojo. Difesa, dunque, quasi obbligata per l’allenatore norvegese che schiererà Lindelof e Maguire centrali con Young e Wan Bissaka terzini. centrocampo Fred sicuro del posto e davanti ci sarà Rashoford supportato da Periera, James e Martial. Mourinho, invece, deve fare i conti con l’assenze dei due portieri ovvero Lloris e Vorm con Gazzaniga che prenderà il loro posto con Sanchez, Alderwield centrali e Vertonghen Aurier come terzini: avanti pochi dubbi con Harry Kane a guidare l’attacco supportato da Moura, Alli e Son.

Si prospetta un super match quello tra United e Tottenham e si potrà vedere su Sky che ha l’esclusiva della Premier League e si potrà vedere sul canale Sky Sport Uno ( Canale 201). Inoltre, sempre per gli abbonati Sky, si potrà vedere l’evento sull’app SkyGo per vedere la partita comodamente in streaming dal proprio smartphone o tablet.