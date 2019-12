Materazzi ironico sui social: “Bravo Ronaldo… quasi come me. Complimenti per il gol”

La rete realizzata da Cristiano Ronaldo ieri sera contro la Sampdoria ha fatto il giro del mondo. Un gol fondamentale sia per il fuoriclasse portoghese sia per la Juventus che grazie al 2-1 di ieri sera contro la Sampdoria si è portata momentaneamente a +3 sull’Inter, impegnata sabato contro il Genoa. Ronaldo con la magnifica rete del 2-1 ha raggiunto i 2 m e 56 cm ed è rimasto sospeso per area circa 1 secondo. Questo gol può essere sicuramente una delle più belle degli ultimi anni nella storia del calcio, sia per esecuzione, sia per la fattura della rete. Intanto all’indomani della rete di Ronaldo, l’ex difensore dell’Inter e campione del Mondo a Germania 2006, Marco Materazzi, ha ironizzato sulla rete del portoghese e lo ha sfidato pubblicamente sul suo profilo Instagram.

Materazzi, ironizza sui social confrontando la rete di Ronaldo ad un suo gol a Germania 2006

Materazzi sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post confrontando la rete di Cristiano Ronaldo con una delle sue reti al Mondiale di Germania 2006, ovvero la rete realizzata contro la Repubblica Ceca. Nel post Materazzi paragona le due reti: a sinistra del post c’è la foto della rete di Ronaldo realizzata contro la Sampdoria a 2 m e 56 cm, mentre a destra c’è lo stacco di testa aereo di Materazzi a 2 m e 70 cm. Materazzi fa i complimenti a Ronaldo per la rete di ieri sera ironizzando sui social: “Bravo Ronaldo… quasi come me. Complimenti per il gol” e la frase è stata seguita dall’ hashtag Fenomeno. In questo complimento Materazzi sottolinea il “quasi” perchè l’ex difensore il 22 giugno 2006 nella rete alla Repubblica Ceca ha fatto di meglio, infatti sono 14 cm in più di elevezione con cui Materazzi ha trafitto Cech nella fase a gironi di Germania 2006 contro la Repubblica Ceca. Un post simpatico con l’intento di non sminuire il gol di Ronaldo.