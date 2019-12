Milan, tutte le partite del mese di Dicembre: Dove vederle

Siamo ormai giunti al mese di Dicembre, con i rossoneri che viaggiano ampiamente sotto le aspettative.

Le buone speranze per questo mese non mancano, dato che a differenza degli incontri precedenti, si giocheranno partite più agevoli sulla carta, contro Parma, Bologna e Sassuolo, prima di concludere l’anno in bellezza contro l‘Atalanta, al momento una delle squadre più in forma del campionato.

Per vedere queste partite a San Siro e non da casa è possibile acquistare i biglietti a Casa Milan, sul sito ufficiale clicca qui, e in alcune filiali specializzate come Banco BPM che potrete tranquillamente verificare dando un’occhiata sul sito ufficiale o chiedendo informazioni a Casa Milan.

In vista delle prossime partite non esiste quindi solamente la possibilità di acquistare i singoli biglietti, ma di scegliere tra dei possibili mini-abbonamenti che comprendono dalle tre alle quattro partite anche del mese di Gennaio e Febbraio.

A Casa Milan e sul sito clicca qui è possibile anche acquistare e chiedere informazioni per quando riguarda le partite in trasferta del Milan, che talvolta saranno mostrate nel mega schermo presente nel Bistrot Fourghetti di Casa Milan.

Ecco tutte le partite del Milan nel mese di Dicembre

Parma-Milan domenica 1 dicembre ore 15.00

Stadio: Ennio Tardini

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: Sky Go e Now TV

Bologna-Milan domenica 8 dicembre ore 20.45

Stadio: Renato Dall’Ara

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: Sky Go e Now TV

Milan-Sassuolo domenica 15 dicembre ore 15.00

Stadio: San Siro

Diretta tv: Sky Go

Diretta streaming: Sky Go e Now TV

Atalanta-Milan domenica 22 dicembre ore 12.30

Stadio: Gewiss Stadium

Diretta tv: Dazn 1 (anche su Sky)

Diretta streaming: Sky Go e Dazn (Segui Atalanta-Milan in diretta streaming su DAZN)