Modena-Ravenna. Alle ore 15.15 allo stadio ‘Alberto Braglia’ il Modena di Michele Mignani ospiterà il Ravenna di Luciano Foschi, il match è valido per l’anticipo della 19.a giornata del girone B di Serie C, ultima del girone d’andata. I ‘canarini’ sono in piena zona playoff, occupano la 9.a posizione con 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci da due vittorie consecutive contro la Vis Pesaro 3-1 e il successo esterno contro la Triestina 0-1. Gli ospiti occupano la 16.a posizione con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta interna per 0-2 contro il Sudtirol. Il tecnico dei ‘canarini’, Mignani, ha analizzato la gara contro il Ravenna: “Ogni partita è importante, quella di domenica sarà molto dura. Dobbiamo portare a casa il risultato ma non sarà facile. In settimana la squadra si è preparata bene in vista di questa gara contro il Ravenna, dal mio arrivo i giocatori erano tranquilli, cercheremo di ripartire dalle due vittorie consecutive, ho insistito su questo aspetto” (tuttoc.com). Su tutti in campi di Serie C, e quindi anche Modena-Ravenna, le gare inizieranno con 15′ minuti di ritardo per protesta. Inoltre non c’è da sottovalutare il rischio neve per questo match ma al momento la gara si dovrebbe giocare, pertanto vi consigliamo di seguire le pagine social delle due squadre per eventuali aggiornamenti in merito. Modena-Ravenna sarà diretta dal signor Daniele Virgilio di Trapani coaudiuvato dai signori Centrone e Di Maio.

Modena-Ravenna, come seguire il match in tv e streaming

Modena-Ravenna non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti