Monterrey-Liverpool Semifinale Mondiale per club: le probabili formazioni

Mercoledì 18 Dicembre, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la semifinale del Mondiale per club tra Monterrey-Liverpool. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, allo Stadio Internazionale Khalifa di Doha in Qatar, paese ospitante della competizione intercontinentale. La finale, invece, sarà in programma sabato 21 dicembre allo stesso orario. L’altra semifinale, invece, è tra Flamengo e Al Hilal. La squadra di Giovinco, che a fine novembre ha vinto la Champions League asiatica, ha battuto per 1-0 l’Esperance Tunisi. Gli arabi affronteranno così il Flamengo in semifinale martedì 17 dicembre alle ore 18.30 italiane.

Dunque, i campioni d’Europa di Klopp, che lunedì hanno conosciuto l’avversaria negli ottavi di Champions, ovvero l’Atletico Madrid, se la vedranno con il Monterrey nella semifinale del torneo intercontinentale. Un match in cui i Reds partono favoriti, ma da non sottovalutare comunque i messicani che sono reduci dal successo sull’Al-Sadd di Xavi per 3-2. Difficile parlare delle probabili formazioni anche perchè Klopp potrebbe fare turn over anche se il match è molto importante, quindi bisognerà attendere le ultime ore per capire chi scenderà in campo. Tuttavia, il tridente dei Reds con ogni probabilità sarà quello voluto e acclamato dal pubblico di Doha: composto da Salah, Firmino e Manè. Per quando riguarda la squadra del Centro America, Gallardo, Pizarro, Pabon dovrebbero agire alle spalle di Funes. Ecco, di seguito, le probabili formazioni di Monterrey-Liverpool.

Monterrey-Liverpool: le probabili formazioni

Monterrey (4-2-3-1): Barovero, Montes, Sanchez, Medina, Vangioni; Gonzalez, Rodriguez; Pabon, Gallardo, Pizarro; Funes.

Liverpool (4-2-3-1): Allison; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Keita, Henderson; Salah, Oxlade-Chamberlain, Mané; Firmino.