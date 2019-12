Napoli-Genk streaming e diretta tv Sky: dove vedere Champions League 10/12 ore 18:55. Arbitra il turco Cuneyt Cakir, al VAR c’è Palabiyik-Meler. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming su Sky Sport.

Carlo Ancelotti dovrebbe proporre il 4-4-2 con Meret tra i pali; linea difensiva con Manolas dal 1’ al fianco dell’intoccabile Koulibaly, insieme a Di Lorenzo e Mario Rui; centrocampo Elmas ed Insigne potrebbero essere chiamati a presidiare gli out di destra e sinistra, mente al centro potrebbero agire Fabian Ruiz e Zielinski; in attacco tandem composto da Lozano e Mertens, con Llorente che potrebbe entrare a match in corso.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens

Il tecnico Wolf dovrebbe affidarsi ad un 3-4-3 con Coucke a difendere la porta; difesa a quattro con Dewaest e Lucumì esterni, mentre all’interno agirà Cuesta; in mediana ci sarà Berge al fianco di Hrosovsky, mentre Maehle e De Norre dovrebbero agire sugli esterni; in attacco Samatta perno centrale di un tridente completato da Ito e Paintsil.

PROBABILE FORMAZIONE GENK (3-4-3): Coucke; Dewaest, Cuesta, Lucumì; Maehle, Berge, Hrosovsky, De Norre; Ito, Samatta, Paintsil

Dove vedere Napoli-Genk, info diretta tv e live streaming Sky

Come vedere Napoli-Genk in tv? La telecronaca della partita – dalle 18.55 su Sky Sport Uno (ch. 201 del satellite e ch. 472 del digitale terrestre) – sarà di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Massimo Ugolini. Pre e post partita nello studio di Champions League Show con Ilaria D’Amico, Fabio Capello, Paolo Condò e i suoi ospiti.

Streaming Napoli-Genk, Champions League

Per gli abbonati di Sky la partita Napoli-Genk sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del San Paolo sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.