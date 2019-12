Niente Arsenal per Allegri. Per quale squadra si tiene libero?

Dopo le voci dei giorni scorsi che davano la figura di Massimiliano Allegri vicina alla panchina dell’Arsenal, arriva la smentita.

Appena saputa la notizia dell’esonero di Emery dalla panchina dell’Arsenal, subito si sono rincorse voci di un papabile sostituto alla guida del club londinese, e chi meglio del disoccupato d’oro di questa stagione, Allegri, ancora in cerca di ricollocazione.

L’esonero di Emery

Al 48enne allenatore spagnolo è stato fatale un inizio di stagione in Premier League decisamente al di sotto della scorsa annata, lontanissimo dalle posizioni che contano, attualmente scivolato al nono posto a ben otto lunghezze di ritardo dal Chelsea quarto.

Il ko interno contro l’Eintracht Francoforte in Europa League ha fatto propendere per l’esonero e la squadra è stata temporaneamente affidata a Fredrik Ljungberg, tecnico delle giovanili.

Le motivazioni di Allegri

Forse troppo poco per le aspettative del pluriscudettato Massimiliano Allegri, vincitore di cinque scudetti alla Juve e uno al Milan, ma sempre sconfitto in Champions League, la grande incompiuta del tecnico toscano.

E con una Champions che sembra un miraggio per i Gunners, contattato informalmente dal club inglese, Allegri ha detto no, deciso a far fede alla sua decisione di rimanere lontano dalla panchina per un anno.

E mentre c’è chi sostiene che è come se non avesse mai lasciato la Juventus, una squadra che va a memoria dopo anni di rodaggio sotto la sua gestione, è lecito pensare che dietro al suo no all’Arsenal ci sia un progetto più mirato.

Magari il ritorno in grande stile in un top club europeo (da escludersi uno italiano), e si vocifera possa essere il Paris Saint Germain, che ha in comune con Allegri il grande obiettivo di vincere finalmente una Champions League.