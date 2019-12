La strada verso la Serie B da parte del Monza di Brocchi pare essere più che spianata. Il club del duo Berlusconi-Galliani non sta deludendo le attese e la classifica parla chiaro: 39 punti collezionato in 16 giornate sono un bottino notevole, così come i 29 gol realizzati e solo 9 subiti. Miglior attacco e miglior difesa per una squadra che sta ammazzando questo campionato di Serie C, Girone A e che non conosce sconfitta da ben 10 gare. Numeri che impressionano e che non faranno certo piacere al prossimo avversario del Monza: l’Olbia.

La squadra del patron Marino, ha esonerato proprio una settimana fa il tecnico Michele Filippi, sostituito dall’allenatore in seconda Ranieri. L’obiettivo è stato quello di dare una scossa all’ambiente ma domenica scorsa è arrivata un’altra sconfitta. La terza consecutiva che ha portato la compagine sarda, penultima in classifica con soli 11 punti. Un momento complicato che probabilmente proseguirà domenica prossima data la forza del Monza, determinato a chiudere questo campionato il prima possibile. Calcio d’inizio ore 15, domenica 1 dicembre.

Olbia-Monza streaming e diretta tv, dove vedere Serie C domenica 1 dicembre

Il match Olbia-Monza, in programma domenica 1 dicembre alle ore 15, sarà trasmesso in streaming e in diretta su Eleven Sports, piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie C. Buona visione!