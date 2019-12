Pallone d’oro a Messi, Cr7 non si presenterà a Parigi

Oggi a Parigi c’è la cerimonia di France Football per la consegna del Pallone d’Oro, che quasi sicuramente andrà ancora una volta a Lionel Messi, capitano del Barcellona e dell’Argentina, che lo vincerà per la sesta volta.

Messi, ha ricevuto 446 punti, lo seguono i due calciatori del Liverpool Van Dijk e Momo Salah, che hanno vinto la Champions League nella scorsa stagione.

E Cristiano Ronaldo? il portoghese, sarà a Milano, a ritirare il premio come miglior calciatore della Serie A dello scorso campionato, non presentandosi quindo come già fatto in precedenza. E’ un vizio? non lo sappiamo, fatto sta che quando Cr7 ottiene il premio, quasi sempre non si presenta.

Sui social piovono critiche, per un comportamento non di certo professionale, da parte di un campione che ne ha vinti 5 che dovrebbe onorare i rivali. Infatti, non si ricordano assenze di Messi, quando a vincerli era lui.

La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì sera a partire dalle ore 20. Il vincitore succederà a Luka Modric, che aveva conquistato il ‘Pallone d’Oro’ un po’ a sorpresa nel 2018.

Tra i primi dieci nella classifica che circola ormai su diversi siti internet e social network c’è anche un altro giocatore attualmente alla Juventus precisamente al nono posto: si tratta di Matthijs De Ligt, tra i candidati, dopo la grande stagione con l’Ajax.