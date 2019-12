Pisa-Cosenza streaming e diretta tv Dazn, dove vedere Serie B domenica 22/12 ore 15. Oggi all’Arena Garibaldi di Pisa si affrontano i toscani e i calabresi, nell’incontro valido per la 17° giornata di campionato di Serie BKT. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE PISA (4-3-2-1): Gori; Lisi, Benedetti, Aya, Birindelli; Marin, De Vitis, Pinato; Minesso, Gucher; Moscardelli. All.: D’Angelo

PROBABILE FORMAZIONE COSENZA (4-3-3): Perina; Legittimo, Idda, Monaco, Bittante; Sciaudone, Greco, Bruccini; Baez, Riviere, Machach. All.: Braglia

Pisa-Cosenza, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Cristiano Puccetti; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Lorenzo Marrucci. Pre (dalle 14.50) e post partita in diretta dall’ Arena Garibaldi di Pisa con Lorenzo Marrucci e i suoi ospiti.

La sfida dell'Arena Garibaldi di Pisa sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn.