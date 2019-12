Scaldano i motori Pisa ed Entella per la sfida che andrà in scena domenica 8 dicembre all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Il Pisa di D’Angelo viene da tre risultati utili consecutivi: due vittorie nelle ultime tre gare contro Spezia e Pordenone. Proprio quest’ultima sfida ha ridato morale a tutto l’ambiente, che sogna l’approdo ai play-off per lottare alla tanto desiderata Serie A. Trascinati dalle reti di Marconi (10 reti, una sola di meno rispetto al capocannoniere Iemmello). Un periodo senza dubbio positivo per i toscani.

L’Entella di Boscaglia dopo un buon avvio, si trova al dodicesimo posto in classifica ma è solamente a un punto dalla zona play-off data la classifica corta di questa Serie B 2019/20. Il momento non è proprio idilliaco per i liguri, i quali hanno vinto una sola partita nelle ultime quattro disputate. L’ultima vittoria è però arrivata nella scorsa giornata con la Juve Stabia. Partita che darà morale in vista della sfida contro il Pisa. Calcio d’inizio ore 15, domenica 8 dicembre.

Pisa-Entella streaming e diretta tv, dove vedere Serie B domenica 8 dicembre ore 15

Il match valido per la 14a giornata di Serie B, Pisa-Entella, in programma domenica 8 dicembre alle ore 15, sarà trasmesso in streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie B 2019/20. Buona visione!