Pisa-Pordenone streaming e diretta tv Dazn: dove vedere Serie B lunedì 02 dicembre ore 21:00. Oggi all’Arena Garibaldi di Pisa si affrontano i siciliani e i veneti, nell’incontro valido per la 14° giornata di campionato di Serie BKT. Due neopromosse che si stanno ben comportando in Serie B, ma che al tempo stesso hanno solo due precedenti alle spalle: Pisa-Pordenone è la gara che mette di fronte due realtà che hanno sorpreso fin qui. Gli ospiti non hanno finora avuto un grande andamento in trasferta (solo una vittoria in sei uscite in esterna), ma sperano di cogliere un successo fondamentale per proseguire l’incredibile cavalcata verso i play-off. Sfida fra le due cooperative del gol nella serie BKT 2019/20: 11 marcatori diversi per toscani e friulani. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE PISA (3-5-2): Gori, Aya, Benedetti, Meroni, Belli, Marin, Gucher, De Vitis, Verna, Masucci, Marconi. All.: D’Angelo

PROBABILE FORMAZIONE PORDENONE (4-3-3): Di Gregorio, De Agostini, Camporese, Barison, Almici, Pobega, Mazzocco, Gavazzi, Chiaretti, Monachello, Strizzolo. All.: Tesser

Pisa-Pordenone, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 21.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Edoardo Testoni e Stefan Schwoch; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Lorenzo Marrucci. Pre (dalle 20.50) e post partita in diretta dall’ Arena Garibaldi di Pisa con Lorenzo Marrucci e i suoi ospiti.

La sfida dell'Arena Garibaldi di Pisa sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn.