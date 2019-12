Probabili Formazioni Bundesliga 16esima giornata: Gnabry, Coutinho e Lewandowsky dal 1′

Neanche il tempo di archiviare il quindicesimo turno della massima competizione calcistica tedesca, che la Bundesliga riparte e con essa, la rincorsa al titolo che diventa sempre più complicata da pronosticare.

Nell’ultima giornata c’è stato il cambio della prima posizione in classifica: il Borussia Monchengladbach (31 punti), con la sconfitta in casa del Wolfsburg, ha ceduto il ‘titolo momentaneo’ di capolista al Lipsia che con sei vittorie consecutive ha raggiunto la vetta a quota 33 punti. Il quindicesimo turno di Bundesliga ha visto anche la riscossa del Bayern che, con la vittoria rifilata nei confronti del Werder Brema (6-1), raggiunge la quinta posizione a -1 dallo Schalke 04 (quarto) e a -2 dal Borussia Dortumund (terzo).

Il sedicesimo turno di Bundesliga si aprirà nella giornata di Martedì alle 18.30 con l’anticipo che vedrà scenderà in campo proprio il Werder Brema contro il Magonza, in una partita che ha lo scenario di un vero e proprio scontro salvezza.

Alle 20.30 sono in programma invece tre partite:Augusta vs Dusseldorf, Union Berlino-Hoffenheim e Borussia Dortmund vs Lipsia.

Proprio quest’ultima sfida invece assume i connotati di un fondamentale scontro al vertice tra la prima della graduatoria contro la terza: un’eventuale vittoria del Borussia infatti accorcerebbe di molto la classifica e alimenterebbe le speranze dei tifosi ‘gialloneri’ di conquistare il titolo a fine stagione.

Ad aprire la giornata di Mercoledì della Bundesliga invece vi è l’anticipo tra il Bayer Leverkusen e l’Herta Berlino, con la squadra casalinga che è chiamata a riscattare la sconfitta della scorsa giornata per alimentare le proprie ambizioni europee.

Alle 20.30 invece sono in programma le ultime quattro partite della sedicesima giornata: Francoforte vs Colonia, Friburgo vs Bayern, Borussia Monchengladbach vs Paderborn e Wolfsbug vs Schalke.

Probabili Formazioni Bundesliga 16esimo turno di campionato:



WERDER BREMA VS MAGONZA

Werder Brema (4-3-1-2): Pavlenka; Lang, Friedl, Veljkovic, Augustinsson; Sahin, Bittencourt, Klaassen; Eggestein; Osako, Rashica.

Magonza (5-3-2): Zentner; Brosinski, St. Juste, Fernandes, Niakhate, Caricol; Oztunali, Kunde Malong, Boetius; Szalai, Quaison.

AUGUSTA VS DUSSELDORF

Augsburg (4-4-2): Koubek; Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Max; Richter, Baier, Khedira, Vargas; Niederlechner, Cordova.

Dusseldorf (3-4-3): Steffen; Kasim, Hoffmann, Ayhan; Zimmermann, Bodzek, Sobottka, Giesselmann; Thommy, Kownacki, Ampomah.



BORUSSIA DORTMUND VS LIPSIA

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Akanji, Hummels, Zagadou; Hakimi, Weigl, Brandt, Schulz; Hazard, Reus, Sancho.

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Mukiele, Ilsanker, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Demme, Laimer, Nkunku; Schick, Werner.

UNION BERLINO VS HOFFENHEIM

Union Berlino (3-4-3): Gikiewicz; Friedrich, Hubner, Parensen; Trimmel, Andrich, Gentner, Lenz; Ingvartsen, Andersson, Bulter.

Hoffenheim (4-2-3-1): Baumann; Kaderabek, Akpoguma, Bicakcic, Skov; Rudy, Grillitsch; Bebou, Geiger, Adamyan; Kramaric.

BAYER LEVERKUSEN VS HERTA BERLINO

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Lars Bender, Tah, Sven Bender, Wendell; Aranguiz,

Baumgartlinger; Havertz, Diaby, Amiri; Volland.

Hertha (4-4-2): Jarstein; Klunter, Boyata, Rekik, Plattenhardt; Lukebakio, Darida, Grujic, Dilrosun; Ibisevic, Selke.

FRANCOFORTE VS COLONIA

Francoforte (3-5-2): Ronnow; Toure, Hinteregger, N’Dicka; Chandler, Sow, Torro, Rode, Kostic; Dost, Paciencia.

Colonia (4-5-1): Horn; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach; Jakobs, Hector, Skhiri, Drexler, Risse; Cordoba.

FRIBURGO VS BAYERN MONACO

Friburgo (3-4-3): Flekken; Gulde, Koch, Heintz; Schmid, Haberer, Hofler, Gunter; Grifo, Petersen, Holer.

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Davies, Alaba, Pavard, Kimmich; Alcantara, Goretzka, Muller; Coutinho, Lewandowski, Gnabry.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH VS PADERBORN

Monchengladbach (4-3-3): Sommer; Wendt, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Benes, Strobl, Hofmann; Plea, Embolo, Thuram,

Paderborn (4-4-2): Zingerle; Jans, Kilian, Schonlau, Collins; Proger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjej; Mamba, Zolinski.

WOLFSBURG VS SCHALKE 04

Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Roussillon, Brooks, Knoche, Mbabu; Schlager, Guilavogui, Arnold; Brekalo, Weghorst, Joao Victor.

Schalke (4-3-1-2): Schubert; Oczipka, Kabak, Miranda, Kenny; Caligiuri, Mascarell, Serdar; Harit; Raman, Matondo.