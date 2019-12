Probabili Formazioni Premier League 21esima giornata: il Liverpool con il solito tridente, Kean in panchina?

Mentre quasi tutte le maggiori leghe calcistiche europee torneranno in campo con la festività della ‘Befana’, la Premier League non si è mai fermata in questi giorni di festa e anche il primo dell’anno è pronta a regalare grande spettacolo.

La 21esima giornata di Premier League si aprirà con le sfide delle 13.30: Brighton vs Chelsea e Burnley vs Aston Villa. I ‘Blues’ dopo aver vinto in rimonta il derby di Londra contro l’Arsenal, cercheranno un’altra vittoria per consolidare il proprio posto nella prossima Champions League mentre il Brighton è alla caccia di punti fondamentali per allontanarsi il più possibile dalla ‘zona retrocessione’.

Il Mercoledì di grande calcio continuerà poi alle ore 16.00 con tre partite in programma: Newcastle vs Leicester, Southampton vs Tottenham e Watford vs Wolves.

Tutte le squadre in trasferta sopracitate hanno l’obbligo di vincere per alimentare le proprie aspirazioni di piazzamento in competizioni europee per il prossimo anno.

Alle ore 18.30 poi sono previste altre tre partite: Manchester City vs Everton, Norwich vs Crystal Palace e West Ham vs Bournemouth.

Tra i match sopraelencati da non perdere è sicuramente la partita tra i ‘citiziens’ di Pep Guardiola e l’Everton di Carlo Ancelotti che, da quando è a Liverpool, ha collezionato due vittorie su due.

A chiudere questo ricco palinsesto calcistico inglese del ‘primo dell’anno’ vi è il big match alle ore 21.00 tra l’Arsenal e il Manchester United, con i padroni di casa che hanno assolutamente bisogno di una vittoria per poter continuare ad ambire un piazzamento europeo in questa stagione.

A chiudere questa 21esima giornata di Premier League vi è la sfida di Giovedì tra il capolista Liverpool e lo Sheffield alle ore 21.00.

BRIGHTON-CHELSEA

Brighton (3-5-2): Ryan; Webster, Dunk, Burn; Montoya, Alzate, Stephens, Gross, Bernardo; Maupay, Trossard.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; William, Abraham, Hudson-Odoi.

BURNLEY-ASTON VILLA

Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Gudmundsson, Westwood, Cork, Brady; Barnes, Wood.

Aston Villa (4-3-3): Heaton; Guilbert, Engels, Hause, Targett; Nakamba, Luiz, Hourihane; El Ghazi, Wesley, Grealish.

NEWCASTLE-LEICESTER

Newcastle (3-5-2): Dubravka; Schar, Fernandéz, Lejeune; Yedlin, Longstaff, Shelvey, Almiron, Willems; Carroll, Joelinton.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.

SOUTHAMPTON-TOTTENHAM

Southampton (4-4-2): McCarthy; Cedric, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Ings, Adams.

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Davynson, Alderweireld, Vertonghen; Ndombélé, Dier; Moura, Alli, Sessegnon; Kane.

WATFORD-WOLVERHAMPTON

Watford (4-2-3-1): Foster; Femenia, Kabasele, Cathcart, Masina; Hughes, Capoue; Sarr, Doucouré, Deulofeu; Deeney.

Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Jota.

MANCHESTER CITY-EVERTON

Manchester City (4-3-3): Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Sidibé, Sigurdsson, Delph, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison.

NORWICH-CRYSTAL PALACE

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Byram; Vrancic, Tettey; Buendia, McLean, Cantwell; Pukki.

Crystal Palace (4-3-1-2): Guaita; Kelly, Tomkins, Sakho, Riedewald; McCarthy, McArthur, Kouyaté; Milivojevic; Zaha, Ayew.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, Luiz, Saka; Torreira, Guendouzi; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Fred; Greenwood, Pereira, Rashford; Martial.

LIVERPOOL-SHEFFIELD

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Milner, Keita, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Mousset.