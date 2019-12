Probabili Formazioni Serie A Giornata 17: Inter in emergenza

La diciassettesima giornata della massima competizione calcistica italiana, si presenta come un turno “particolare” nella programmazione delle partite. Questa particolarità è data dall’incombente partita di Supercoppa Italiana che si giocherà il 22 Dicembre tra la Juventus di Maurizio Sarri e la Lazio di Simone Inzaghi.

Per quanto riguarda i ‘biancocelesti’ non scenderanno in campo questa settimana in quanto la partita con il Verona è stata rinviata al 5 Febbraio alle ore 20.45, per ciò che concerne la Juventus, ha invece già giocato e vinto nella trasferta di Genova contro la Sampdoria.

La ‘vecchia signora’ con la vittoria ottenuta in casa dei ‘blucerchiati’ targata Dybala-Ronaldo, si sono assicurati la prima posizione in classifica in questa pausa invernale con un ruolino di marcia quasi impeccabile (unica sconfitta contro la Lazio, ndr.).

Il diciassettesimo turno di Serie A poi continuerà Venerdì con una sfida dalle grandi trazioni che vedrà protagonista la Roma di Fonseca e la Fiorentina di Vincenzo Montella.

Le squadre vengono da due periodi di risultati completamente opposti: da una parte vi sono i ‘giallorossi’ che, sotto la guida di Fonseca, occupa la quarta posizione e viene da una striscia di quattro risultati utili consecutivi (3 vittorie, 1 pareggio); dall’altra vi sono invece i viola che occupano la 14esima posizione in classifica e nelle ultime cinque partite ne hanno perse ben quattro e pareggiata una.

Nella giornata di Sabato sono invece previste tre partite: Udinese-Cagliari (ore 15.00), Inter-Genoa (ore 18.00) e Torino-Spal (ore 20.45).

La Serie A saluterà definitivamente l’anno 2019 invece nella giornata di Domenica con quattro partite previste: Atalanta-Milan, Lecce-Bologna, Parma-Brescia e Sassuolo-Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

FIORENTINA-ROMA

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Edin Dzeko

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Mirante, Pastore, Santon, Cristante, Zappacosta

UDINESE-CAGLIARI

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Kevin Lasagna, Okaka

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Jajalo, Samir

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone

Squalificati: Olsen, Nandez | Indisponibili: Castro, Ceppitelli, Birsa, Cragno, Pavoletti

INTER-GENOA

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Lukaku, Esposito

Squalificati: Brozovic, Lautaro | Indisponibili: Gagliardini, Asamoah, Sensi, Barella, Sanchez

GENOA (3-4-2-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Pajac; Agudelo, Cassata; Pinamonti

Squalificati: Pandev | Indisponibili: Sturaro, Favilli, Lerager, Zapata, Kouamé

TORINO-SPAL

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Nkoulou, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Edera, Parigini, Iago Falqué, Lyanco, Baselli

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari, Igor; Murgia, Missiroli, Kurtic; Valoti; Paloschi, Petagna

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Reca, Sala, Fares, D’Alessandro

ATALANTA-MILAN

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; Muriel

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Zapata

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu

Squalificati: Hernandez, Paquetà | Indisponibili: Duarte, Borini

LECCE-BOLOGNA

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Falco, La Mantia

Squalificati: Majer, Lapadula | Indisponibili: Mancosu, Meccariello, Imbula, Majer, Dumancic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Squalificati: Danilo | Indisponibili: Dijks, Krejci

PARMA-BRESCIA

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cornelius, Scozzarella, Inglese, Karamoh

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dessena, Joronen

SASSUOLO-NAPOLI

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Squalificati: Toljan | Indisponibili: Consigli, Defrel, Chiriches

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne

Squalificati: Maksimovic | Indisponibili: Tonelli, Koulibaly, Maksimovic, Malcuit