Programmazione Dazn Serie A 17° giornata: il palinsesto del weekend. Dopo la sedicesima giornata di campionato, che ha visto la vittoria di tutte le squadre in alto nella classifica, la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste nel weekend di DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la terza settimana di dicembre. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Torino-Spal, in programma sabato 21 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico-Grande Torino di Torino. Un match delicato, con la squadra di Mazzarri che tenterà di strappare una vittoria ai ferraresi per non perdere il contatto con la zona europea, e con i ragazzi di Semplici che non possono permettersi passi falsi trovandosi già all’ultimo posto in classifica. Sarà proprio Ricky Buscaglia a commentare il Saturday Night in diretta su DAZN.

Programmazione Dazn, il programma di domenica. Domenica 22 dicembre, invece, in campo un solo match in diretta su Dazn. Alle 12:30 sarà la volta di Atalanta-Milan. Un match importante per entrambe le squadre che contano di chiudere l’anno portando a casa punti e guardare con fiducia la seconda parte di campionato. Per i bergamaschi, la qualificazione in Champions ha dato una sferzata di energia, nonostante l’ultima sconfitta contro il Bologna. I rossoneri, invece, sperano di proseguire la svolta che Pioli sembra aver dato nell’ultimo periodo.



Programmazione Dazn Serie A 17° giornata: le gare trasmesse nel weekend

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn sarà disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 21 Dicembre 2019

Ore 20.45 Serie A 17a Giornata: Torino vs Spal – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.30) dallo stadio Olimpico-Grande Torino di Torino

Domenica 22 Dicembre 2019

Ore 12.30 Serie A 17a Giornata: Atalanta vs Milan – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dalla Gewiss Arena di Bergamo

Mercoledì 05 Febbraio 2019

Ore 20.45 Serie A 17a Giornata: Lazio vs Hellas Verona – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky Canale 209)

Prepartita (ore 20.15) dallo Stadio Olimpico di Roma

