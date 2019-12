Appuntamento insidioso per il Barcellona di Valverde, questo sabato contro la Real Sociedad. La squadra di Alguacil è la vera rivelazione di questa Liga 2019/20, avendo tra le proprie fila talenti di qualità indiscussa come il norvegese Odegaard. Fin prestito dal Real Madrid, il classe 1998 sta imprestando per la sua maturazione in costante miglioramento. Il quarto posto della Real Sociedad è dovuto anche alle sue strabilianti giocate, ma anche alle reti del brasiliano William Jose. Calciatore determinante e con all’attivo ben 7 reti.

Il Barcellona gode del primo posto in classifica, appaiato con 34 punti assieme al Real Madrid. Reduce dalla vittoria in Champions League contro l’Inter di Antonio Conte, i catalani hanno tenuto a riposo per questo importante match i vari Messi, Suarez, Ter Stegen, De Jong e Pique. Ancora incerte le condizioni fisiche di Jordi Alba. Il terzino è fermo in infermeria da molto tempo e i blaugrana necessitano delle sue prestazioni per poter competere al meglio sulla fascia sinistra. Calcio d’inizio ore 16, sabato 14 dicembre.

Real Sociedad-Barcellona streaming e diretta tv, dove vedere Liga 14 dicembre ore 16

Il match valido per la 17a giornata di Liga, Real Sociedad-Barcellona, in programma sabato 14 dicembre ore 16, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Liga 2019/20. Buona visione!