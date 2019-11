Rieti-Catania. Alle ore 15 allo stadio ‘Centro d’Italia-Manlio Scopigno’ il Rieti di mister Bruno Caneo ospiterà il Catania di Cristiano Lucarelli, match valido per la 17.a giornata del girone C del campionato di Serie C. I laziali sono tornati in campo domenica scorsa contro l’Avellino dopo lo sciopero di calciatori e staff nella gara contro la Reggina (gara persa 0-3 a tavolino), il Rieti ad oggi occupa la 19.a posizione in classifica con 11 punti (-1 di penalizzazione), frutto di 3 vittorie, altrettanti pareggi e 10 sconfitte, laziali come detto reduci dalla gara contro l’Avellino che è stata persa al ‘Partenio-Lombardi’ per 3-1. D’altro canto momento difficile anche per gli etnei, che dopo l’aggressione subita dall’ amministratore delegato Lo Monaco prima della partenza per Potenza per gli ottavi di Coppa Italia, sono comunque scesi in campo contro i lucani vincendo 1-2 e qualificandosi ai quarti di finale della competizione dove affronteranno in trasferta il Catanzaro. Tornando alle vicende del campionato, i rossoazzurri occupano la 10.a posizione in classifica con 21 punti all’attivo (6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) e nel turno precedente è arrivato il pareggio interno per 1-1 contro la Casertana. Intanto il club etneo ha fatto sapere che si costituirà parte civile nei confronti di coloro che hanno causato danni fisici e morali a Pietro Lo Monaco e hanno leso l’immagine della società (tuttoc.com).

Rieti-Catania sarà diretta dal signor Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia, il quale verrà coaudiuvato dai signori Pappagallo e Abruzzese.

Rieti-Catania, come seguire il match in tv e streaming

Rieti-Catania non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti