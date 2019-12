Rugani-Leicester sempre più vicini: la Juve lo esclude dalla lista UEFA?

Daniele Rugani lascerà la Juventus a gennaio nella prossima sessione di mercato invernale? L’ipotesi sembra sempre più plausibile. Il difensore italiano in forza ai bianconeri non trova spazio con Sarri e la dirigenza si sta movimentando per la cessione a gennaio. Rugani vuole giocare e le gerarchie difensive dei bianconeri sembrano già delineate. Il rientro di Chiellini toglierà ulteriormente spazio all’ex Empoli che nella Juventus non ha mai convinto, nonostante le tante possibilità fornitegli.

Il Corriere di Torino afferma come la cessione del calciatore sia questione di giorni data la volontà di Sarri di voler escludere Rugani dalla lista UEFA per i prossimi ottavi di finale di Champions League, lista nella quale verrà inserito Giorgio Chiellini a discapito proprio di Rugani. Dall’Inghilterra arrivano conferme riguardo un interessamento concreto da parte del Leicester di Rodgers, squadra che in questo momento è al secondo posto in Premier League alle spalle del Liverpool. Le foxes vogliono rinforzare il proprio reparto arretrato, rimasto scoperto dall’addio in estate da parte di Maguire. Il Telegraph riporta pure di un interessamento da parte del Leicester nei confronti di Demiral, difensore che in questo momento viene preferito a De Ligt da parte di Maurizio Sarri. Insomma, in Inghilterra i difensori della Juventus piacciono molto nonostante le prestazioni in eccezionali fornite dalla difesa bianconere in questi ultimi mesi.